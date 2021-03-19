Temel Karamollaoğlu vatandaşları paniğe sevk etti! 'Yakında paranızın yüzde 10'una el konulacak'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AK Parti hükûmetinin kuyumcuların 500 gram altını teminat olarak Halbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası’na yatırmasına dönük yönetmelik taslağı hazırlamasına “acziyet göstergesi” diyerek vatandaşları paniğe sevk edecek sözler sarf etti.

"Paranızın yüzde 10’una el koyacağız diyecekler"

Hükûmetin bir sonraki safhada daha radikal kararlar alacağını iddia eden Karamollaoğlu, “Bundan sonraki adım bankada parası olanlara paranızın yüzde 10’una el koyacağız diyecekler.” dedi. Bankalarda hâlihazırda 230 milyar doları döviz mevduatı olmak üzere 3,4 trilyon TL mevduat var.