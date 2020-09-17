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Siyaset Temel Karamollaoğlu üçüncü ittifakı açıkladı: O iki parti ile ittifak yapabiliriz
Siyaset

Temel Karamollaoğlu üçüncü ittifakı açıkladı: O iki parti ile ittifak yapabiliriz

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, son dönemde gündeme gelen üçüncü ittifak söylentileri ile ilgili konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 14:30:00 -
Temel Karamollaoğlu üçüncü ittifakı açıkladı: O iki parti ile ittifak yapabiliriz

Yeni partilerin kurulmasının ardından yeni ittifakların ortaya çıkacağı konuşuluyor. Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, üçüncü ittifak iddiaları ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Halk Tv’de Şirin Payzın’ın sunduğu Sözüm Var programına katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yaptığı son açıklamalar ile Millet İttifakı’nı silerek yeni ittifakın mesajını verdi.

Üçüncü ittifakın teorik olarak mümkün olduğunu söyleyen Temel Karamaollaoğlu, ‘Türkiye’nin asıl sıkıntısı nerede buluşulacağını bilmemekte. DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi tarafından oluşturulacak ittifak ihtimal içindededir. Üçüncü ittifak teoride mümkün. Fiiliyatta ise gerçekleşirmi zaman gösterecek’ dedi.

‘1 yıl seçim olmaz’

Temel Karamollaoğlu, Türkiye’de bir yıl içinde seçim olmayacağını belirtti.

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Yorumlar

yavuzhan

babamın oğluyla dahi ittifak yapsan sana oy yok
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abdrhman

sen kazandında ittifakı eksik kalmıştı aç tavuk ambarı sende
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