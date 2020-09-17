Temel Karamollaoğlu üçüncü ittifakı açıkladı: O iki parti ile ittifak yapabiliriz

Yeni partilerin kurulmasının ardından yeni ittifakların ortaya çıkacağı konuşuluyor. Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, üçüncü ittifak iddiaları ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Halk Tv’de Şirin Payzın’ın sunduğu Sözüm Var programına katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yaptığı son açıklamalar ile Millet İttifakı’nı silerek yeni ittifakın mesajını verdi.

Üçüncü ittifakın teorik olarak mümkün olduğunu söyleyen Temel Karamaollaoğlu, ‘Türkiye’nin asıl sıkıntısı nerede buluşulacağını bilmemekte. DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi tarafından oluşturulacak ittifak ihtimal içindededir. Üçüncü ittifak teoride mümkün. Fiiliyatta ise gerçekleşirmi zaman gösterecek’ dedi.

‘1 yıl seçim olmaz’

Temel Karamollaoğlu, Türkiye’de bir yıl içinde seçim olmayacağını belirtti.