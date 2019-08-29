Temel Karamollaoğlu: Türkiye onların yanında yer almalı

Saadet Lideri Temel Karamollaoğlu, ABD ile anlaşma sağlanan Güvenli bölge ve Keşmir meseleleri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Suriye’nin kuzeyinde ABD ile oluşturulmak istenen Güvenli Bölge meselesini değerlendiren Temel Karamollaoğlu, ABD’nin olacağı bir bölgenin ‘güvenli’ olmayacağının altını çizdi. ABD ile güven kelimesinin yan yana gelemeyeceğini belirten Karamollaoğlu, ABD’nin kendi menfaati ve İsrail’in menfaati dışında başka bir düşüncesinin olmadığını dile getirdi. Hindistan’ın işgal ettiği Cammu Keşmir’de Hükümet’in tavrını eleştiren Karamollaoğlu, Türkiye’nin Pakistan’ın ve Keşmir halkının yanında yer alması gerektiğinin altın çizerek, “Keşmir Müslümanların bir derdidir. Keşmir Pakistan’ın bir derdidir. Biz bu konuda Pakistan’ı desteklemekte geri durmayacağız. Filistin ve Keşmir hep gündemimizde olacak. İsrail’in Filistin topraklarında yaptığı gibi, ‘Burası bir Yahudi devletidir. Burada Filistinliler, vatandaş bile sayılmazlar’ demesi ne kadar bir cinayetse, bugün Keşmir’de Hindistan’ın aldığı kararlar da öyle bir cinayettir” şeklinde konuştu.

"İdlib güvenli bölgeden daha önemlidir"

Karamollaoğlu, basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin “İdlib’de son dönemde ciddi gelişmeler yaşanıyor. Saldırılar oluyor, bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna Karamollaoğlu, İdlib meselesinin içinden çıkılmaz bir hale dönüştüğünü dile getirerek, “Hangi çözüm getirilirse getirilsin oraya sığınanlar zarar görmemelidir. Türkiye’den giden de İdlib’e sığındı, Esed’den kaçanlar da oraya sığındı. Eminim ki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya ziyaretinde gündeme gelmiştir. Oradaki insanlar bundan zarar görmemelidir. Bu halk bu katliama maruz kalmaması gerekiyor. İdlib Güvenli Bölge’den daha önemli bir meseledir” dedi.