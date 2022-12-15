Temel Karamollaoğlu Saraçhane mitingine katılmıyor!
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ceza şovuna destek verdiği Twitter mesajında Saraçhane mitingine katılmayacağını söyledi.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ceza şovuna Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu katılmıyor.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Karamollaoğlu, CHP'li İmamoğlu hakkında verilen kararı hedef aldı.
Karaöollaoğlu mesajının devamında mitinge katılmayacağını şu ifadelerle duyurdu:
İBB Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu hakkında verilen karar vicdani ve hukuki değildir! Adalet mekanizmasını siyasetin elinde adeta bir kılıç gibi kullanan bu anlayış kaybetmeye mahkumdur! Millet iradesini görmezden gelenler dün kaybetmiştir, bugün ve yarın da kaybedecektir.