Temel Karamollaoğlu patladı: Söz bitmiştir artık

Sözün tükendiğini, İsrail'in kana doymadığını, dünya kamuoyunun katliamları seyrederek suça ortak olduğunu belirten Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Filistinlilerin uğradığı soykırıma karşı Müslüman ülkeleri dünyayı ayağa kaldırma görevlerini ifa etmeye çağırdı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Söz bitmiştir artık!

İsrail kana doymuyor, vahşete devam ediyor; dünya kamuoyu ise sadece seyrederek bu suça ortak oluyor! Sözde(!) 'demokrasi ve insan hakları' diyen Batı ülkeleri ne zaman uyanacak acaba?

İsrail, Gazze’de bir kez daha hastane bombaladı; yüzlerce kardeşimiz şehit oldu. İslam dünyası da sadece kınayarak bu vebale ortak oluyor!

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Zalimin zulmüne engel olmak için Müslüman ülkeler ve Türkiye derhal harekete geçmelidir.

Mazlumların uğradığı bu soykırıma son vermek için dünyayı ayağa kaldırmak hepimizin görevidir!"