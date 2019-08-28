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Temel Karamollaoğlu HDP ziyaretiyle ilgili konuştu: Böyle bir talepte bulundular

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ile bir grup HDP'nin kendilerini ziyaret etmesiyle ilgili konuştu.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 17:34
Temel Karamollaoğlu HDP ziyaretiyle ilgili konuştu: Böyle bir talepte bulundular

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HPD'li isimlerin ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Temel Karamollaoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ile bir grup HDP'nin kendilerini ziyaret etmesi ile ilgili olarak, "Bize böyle bir talepte bulundular. Ziyaret etmek istediklerini ifade ettiler. Biz de 'buyurun' dedik. Gelmek isteyene 'gelmeyin' denilmez. Bizim zaten kayyumla ilgili açıklamamız çok net" dedi.

Emine Bulut cinayeti biz derinden etkiledi

Karamollaoğlu, Kırıkkale'de ayrıldığı eski eşi Fedai Varan tarafından öldürülen Emine Bulut cinayetinin kendilerini derinden etkilediğini bildirdi. Karamollaoğlu, olayın cep telefonu ile kaydedilip, müdahale edilmediğini ve bu durumun canlarını yaktığını belirterek, "Bu ne kadar duyarsızlaştığımızın, ne kadar acıklı bir hale girdiğimizin en açık fotoğrafıdır diye düşünüyorum. Biz nerede bir mazlum varsa, yardım etme terbiyesine sahip olan bir milletiz ve böyle bir inanca sahibiz. Üzerinde durmamız gereken bir başka konu ise, toplumun adeta bir infial yaşıyor olmasıdır. Her gün cinayet ve vahşet haberleriyle sarsılır olduk. Bunun en büyük sebeplerini de ne yazık ki televizyon dizilerinde aramamız mümkün" dedi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 17:34
  1. Kırıkkale
  2. Temel Karamollaoğlu
  3. Saadet Partisi
  4. HDP

YORUM YAZ

  • HasanHasan6 dk önce
    Şanlıurfa Belediye başkanlığı için de hdpkk ile saadet partisi ittifak kurmuştu. Hiçbir fark yok

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