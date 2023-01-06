  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Biz seni ahlaksız bilirdik de bu kadarını tahmin etmemiştik! Şehit yakınına küfreden İP'li Lütfü Türkkan şehidimize de böyle hakaret etti

Tarihi heyecan verici keşif: NASA'dan Samanyolu’na benzeyen yeni galaksiler tespit edildi! 11 milyar yıllık

Bakan Fatih Dönmez Karadeniz gazı için tarih verdi

Bayraktar TB2 SİHA, MMU, Kızılelma, SİDA... Türkiye'nin ses getiren tarihi, müthiş hamleleri

Türkiye ve Ermenistan arasında kritik gelişme! Engeller kaldırıldı... Resmen başlıyor

Türkiye oyuna dahil oldu! Milyonlarca satıldı

Sabredin az kaldı! TOGG’dan yeni model tanıtımı

Ev sahibi olmak isteyenlerden ilginç talep! Emlakçılar şaştı kaldı

Erdoğan'dan çiftçiye destek müjdesi: Kişi başına 250 bin lira

Bayraktar TB2 SİHA’lara karşı boy göstermek istiyorlardı! İran İHA'larıyla çok fena rezil oldu
Siyaset Temel Karamollaoğlu da 6 başlılığı övdü! 'Türkiye ya tekli koltuğu seçecek...'
Siyaset

Temel Karamollaoğlu da 6 başlılığı övdü! 'Türkiye ya tekli koltuğu seçecek...'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "6 liderin de imza yetkisi olacak" diyerek duyurduğu yönetim formülüne Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan destek geldi.

Yeniakit Publisher
2023-01-06 23:46:00 -
Temel Karamollaoğlu da 6 başlılığı övdü! 'Türkiye ya tekli koltuğu seçecek...'

 Yeniakit.com.tr 

CHP'nin yarı resmi yayın organı Halk TV'de konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yüzde bir bile oyu olmayan liderlerin Türkiye'nin yönetiminde söz sahibi olacağını duyurarak, "6 liderin de imza yetkisi olacak" dedi.

Masanın ortaklarından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da söz konusu yönetim modeline destek verdi.

"Millet İttifakı’nın sembolü 6'lı masa; Cumhur İttifakı’nın sembolü ise ‘tekli koltuk’tur." diyen Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Masa; birlik ve beraberlik, dayanışma ve paylaşma, istişare, samimi sohbet ve buluşmak için adil bir zemindir.

Tekli koltuk; kutuplaşma ve ayrışma, hırs ve bencillik, tahakküm, sadece emir verme ve eşitsizlikleri büyütmektir.

Bugüne kadar ne Sayın Erdoğan MHP Genel Merkezi’nin ne de Sayın Bahçeli AK Parti Genel Merkezi’nin kapısından içeriye girmiş değildir. Bu durumu normal karşılayanların, 6 farklı siyasi partinin hassasiyet, nezaket ve istikrarla yürüttüğü sürecin kıymetini anlayabilmesi mümkün mü?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23