Temel Karamollaoğlu da 6 başlılığı övdü! 'Türkiye ya tekli koltuğu seçecek...'

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CHP'nin yarı resmi yayın organı Halk TV'de konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yüzde bir bile oyu olmayan liderlerin Türkiye'nin yönetiminde söz sahibi olacağını duyurarak, "6 liderin de imza yetkisi olacak" dedi.

Masanın ortaklarından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da söz konusu yönetim modeline destek verdi.

"Millet İttifakı’nın sembolü 6'lı masa; Cumhur İttifakı’nın sembolü ise ‘tekli koltuk’tur." diyen Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Masa; birlik ve beraberlik, dayanışma ve paylaşma, istişare, samimi sohbet ve buluşmak için adil bir zemindir.

Tekli koltuk; kutuplaşma ve ayrışma, hırs ve bencillik, tahakküm, sadece emir verme ve eşitsizlikleri büyütmektir.

Bugüne kadar ne Sayın Erdoğan MHP Genel Merkezi’nin ne de Sayın Bahçeli AK Parti Genel Merkezi’nin kapısından içeriye girmiş değildir. Bu durumu normal karşılayanların, 6 farklı siyasi partinin hassasiyet, nezaket ve istikrarla yürüttüğü sürecin kıymetini anlayabilmesi mümkün mü?