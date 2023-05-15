Temel Karamollaoğlu balona yama yapıyor: Kızmak, küsmek yok

Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50+1 şartını hiçbir adayın karşılamaması sonrası 28 Mayıs'ta sandıklar bir kez daha kurulacak.

İlk turda ise muhalefetin açık ara geride kaldığı tabloda büyük bir hayal kırıklığı var.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak ikinci turu kazanacaklarını söyledi.

"Yorulmak, kızmak, küsmek yok! Kazanacağız"

Karamollaoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Kazanacağız inşallah! İnsanımıza kendimizi çok daha iyi anlatacak ve kazanacağız! Kazanacağız inşallah! 2 hafta boyunca çok daha fazla koşacak ve kazanacağız! Kazanacağız inşallah! Haksız ithamları çürütecek, algı oyunlarını bozacak ve kazanacağız!"

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