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Gündem Temel eksik olsaydı şaşardık! "PKK sizi tükürüğüyle boğar" diyene saadet de destek verdi
Gündem

Temel eksik olsaydı şaşardık! "PKK sizi tükürüğüyle boğar" diyene saadet de destek verdi

Yeniakit Publisher
2024-04-03 00:36:00 -
Temel eksik olsaydı şaşardık! "PKK sizi tükürüğüyle boğar" diyene saadet de destek verdi

Terör elebaşı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdıran ve "PKK sizi tükürüğüyle boğar" diyen DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'a Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan destek geldi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu X hesabından yaptığı paylaşımda "PKK sizi tükürüğüyle boğar" diyen Abdullah Zeydan'a sahip çıktı.

Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı:

Ak Parti iktidarının demokrasi ve adalet anlayışında bir tutarsızlık var. Seçilmiş bir belediye başkanını seçimden iki gün önce yapılan bir manipülasyon neticesinde yargı eliyle "siyasi yasaklı" hale getirmek; milli iradeyi yok saymaktır.

Van halkı kararını vermiş, başkanını seçmiştir. YSK'nın "olur" dediğine, yargının "olmaz" demesi devletin kurumları arasındaki zaafiyeti göstermiştir. Bu tutum hiçbir şekilde kabul edilemez.


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