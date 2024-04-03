Temel eksik olsaydı şaşardık! "PKK sizi tükürüğüyle boğar" diyene saadet de destek verdi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu X hesabından yaptığı paylaşımda "PKK sizi tükürüğüyle boğar" diyen Abdullah Zeydan'a sahip çıktı.

Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı:

Ak Parti iktidarının demokrasi ve adalet anlayışında bir tutarsızlık var. Seçilmiş bir belediye başkanını seçimden iki gün önce yapılan bir manipülasyon neticesinde yargı eliyle "siyasi yasaklı" hale getirmek; milli iradeyi yok saymaktır.

Van halkı kararını vermiş, başkanını seçmiştir. YSK'nın "olur" dediğine, yargının "olmaz" demesi devletin kurumları arasındaki zaafiyeti göstermiştir. Bu tutum hiçbir şekilde kabul edilemez.



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