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Yaşam TEM’de işçileri taşıyan minibüs ile yolcu otobüsü çarpıştı: Yaralılar var
Yaşam

TEM’de işçileri taşıyan minibüs ile yolcu otobüsü çarpıştı: Yaralılar var

Kocaeli’nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikametinde işçileri taşıyan minibüs ile yolcu otobüsü çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 00:18:00 -
TEM’de işçileri taşıyan minibüs ile yolcu otobüsü çarpıştı: Yaralılar var

Kocaeli’nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu’nda yolcu otobüsüyle çarpışan minibüs yol kenarına devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçileri taşıyan Yaşar G. idaresindeki 34 AEE 844 plakalı Renault marka minibüs ile İlhami G. yönetimindeki 16 RH 643 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

 

Çarpışmanın şiddetiyle minibüs yol kenarına devrilirken, minibüste yolcu olarak bulunan Şule A., Büşra K., Nurcan K., Mustafa T. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulanslara alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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