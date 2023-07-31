TEM'de film gibi kovalamaca! Polisten kaçan şüphelilerin aracından 119 kilo uyuşturucu çıktı

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu üzerinde iki otomobili takibe aldı. Polisin "dur" ihtarına uymayan otomobiller, ekip otosuna da çarparak kaçmaya başladı. Şüpheliler ve polis arasında dakikalarca süren kovalamacanın ardından otomobillerden birinde bulunan 2 şahıs, aracı TEM Otoyolu Körfez geçişinde bırakarak yaya olarak kaçtı.

Yaşanan kovalamacanın ardından 2 şüpheli ve Hereke mevkiinde durdurulan diğer otomobildeki 3 şüpheli yakalandı. Araçlarda yapılan aramada 7 valiz içerisinde 119 kilo esrar ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olaya ilişkin toplamda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Otomobili bırakıp kaçan 2 şüphelinin gözaltına alındığı anlar kamerada

Otomobillerden birini TEM Otoyolu Körfez geçişinde bırakarak yaya olarak kaçan 2 şüphelinin gözaltına alındığı anlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahısların polis ekiplerince kelepçelendiği ve ekip otosuna bindirildiği anlar yer aldı.