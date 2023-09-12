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Yerel TEM'de feci kaza: 3 tır birbirine girdi
Yerel

TEM'de feci kaza: 3 tır birbirine girdi

Yeniakit Publisher
2023-09-12 21:55:00 -
TEM'de feci kaza: 3 tır birbirine girdi

Silivri TEM Otoyolu'nda 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Silivri TEM Otoyolu Tekirdağ istikameti Çerkezköy Gişeler mevkide meydana geldi. İddiaya göre, gişeleri geçtikten sonra Beyciler sapağına girmeye çalışan 3 tır sürücüsü, direksiyon hakimiyetlerini kaybederek birbirine çarptı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracın içinde sıkışan bir tır sürücüsü, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu araçtan çıkartılarak ambulansla Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken, 3 tır ise görevlilerin çalışmaları sonrası kaldırıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgede trafik normale döndü.

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