TEM'de 8 araçlık zincirleme kaza!

İstanbul Ümraniye'de 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ulaşımın aksamasına neden oldu.

TEM Otoyolu Edirne istikameti Ümraniye Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ayrımında 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle otoyolun Edirne istikametinde araç yoğunluğu oluştu.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, trafik akışını kontrollü olarak sağladı.

Kimsenin yara almadan atlattığı kazada, araçlarda hasar oluştu.

Kazaya karışan araçların, çekici yardımıyla yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

İstanbul'da trafik yoğunluğu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre kent genelinde trafik yoğunluğu %62 seviyesine ulaştı. Özellikle ana arterler, köprü bağlantıları ve çevre yollarında tıkanmalar yaşanıyor

Avrupa Yakası’nda Esenyurt–Beylikdüzü hattı, Bağcılar–Şişli aksı ve TEM bağlantıları yoğunluktan en çok etkilenen bölgeler arasında yer alırken; Anadolu Yakası’nda Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir ve Maltepe çevresinde trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi. Köprü geçişlerinde ise her iki yönde de ciddi yavaşlama yaşanıyor.

Yetkililer, yoğunluğun gün içinde artabileceğine dikkat çekerek sürücüleri toplu taşıma, alternatif güzergahlar ve trafik yoğunluk haritasını anlık takip etme konusunda uyarıyor Özellikle iş giriş-çıkış saatlerinde ana yollar yerine ikincil yolların tercih edilmesi öneriliyor.

