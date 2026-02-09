  • İSTANBUL
Sedef Kabaş hakkında hapis istemi

Sedef Kabaş hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame, değerlendirilmesi için Anadolu Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Sedef Kabaş hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları nedeniyle "suç işlemeye alenen tahrik etme" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, şüpheli Kabaş'ın 9 Eylül 2025'te, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla alenen suç işlemeye tahrikte bulunduğu aktarıldı.

Şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği belirtilen iddianamede, Kabaş'ın "suç işlemeye alenen tahrik etme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame, değerlendirilmesi için Anadolu Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Kabaş hakkındaki "Cumhurbaşkanına hareket" suçundan yürütülen soruşturmanın ise ayrıldığı öğrenildi.

 

Olayın geçmişi

Şüpheli Sedef Kabaş, 26 Ocak'ta İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kabaş, savcılıktaki ifadesinde, paylaşımlarının hakaret, suça teşvik ya da suç unsuru barındırmadığını, yaptığı tüm paylaşımların ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu savunarak, suçlamaları kabul etmemişti.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Kabaş'ın, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 2 gün imza şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verilmişti.

