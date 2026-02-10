160 mağazalı ayakkabı zinciri sessiz sedasız kapanıyor! Her şeyi yüzde 50 indirimle vermeye başladılar
İngiltere’nin köklü ayakkabı zincirlerinden Pavers, artan maliyetler ve azalan yaya trafiği nedeniyle kritik şubelerinden birini daha kapatma kararı aldı. Plymouth şehir merkezindeki şubenin kapatılacağının duyurulmasıyla birlikte mağazada başlatılan "her şey satılmalı" kampanyası, yüzde 50 indirim fırsatını duyan müşterileri kapıya yığdı. Fiziksel mağazacılığın can çekiştiği Ada’da, bu kapanış kararı online alışverişin geleneksel perakende üzerindeki yıkıcı etkisini bir kez daha gösterdi.