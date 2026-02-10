  • İSTANBUL
160 mağazalı ayakkabı zinciri sessiz sedasız kapanıyor! Her şeyi yüzde 50 indirimle vermeye başladılar
160 mağazalı ayakkabı zinciri sessiz sedasız kapanıyor! Her şeyi yüzde 50 indirimle vermeye başladılar

İngiltere’nin köklü ayakkabı zincirlerinden Pavers, artan maliyetler ve azalan yaya trafiği nedeniyle kritik şubelerinden birini daha kapatma kararı aldı. Plymouth şehir merkezindeki şubenin kapatılacağının duyurulmasıyla birlikte mağazada başlatılan "her şey satılmalı" kampanyası, yüzde 50 indirim fırsatını duyan müşterileri kapıya yığdı. Fiziksel mağazacılığın can çekiştiği Ada’da, bu kapanış kararı online alışverişin geleneksel perakende üzerindeki yıkıcı etkisini bir kez daha gösterdi.

Foto - 160 mağazalı ayakkabı zinciri sessiz sedasız kapanıyor! Her şeyi yüzde 50 indirimle vermeye başladılar

İngiltere perakende sektöründe art arda gelen mağaza kapanışlarına bir yenisi daha eklendi. Aile şirketi olarak bilinen ve 1971 yılında kurulan Pavers, Plymouth şehir merkezinde yer alan New George Street şubesini yarın kalıcı olarak kapatacağını duyurdu. Karar, hem müşteriler hem de kent esnafı arasında büyük üzüntüye yol açtı.

Foto - 160 mağazalı ayakkabı zinciri sessiz sedasız kapanıyor! Her şeyi yüzde 50 indirimle vermeye başladılar

Kapanış öncesinde mağaza vitrinine asılan duyurularla müşterilere “Üzgünüz, bu mağaza kapanıyor” mesajı verilirken, alışveriş için yalnızca saatler kaldığı hatırlatıldı. Mağaza içindeki afişlerde “her şey satılmalı" ve “stoklarda ekstra yüzde 50 indirim” ifadeleri yer aldı. Bu durum, son kez alışveriş yapmak isteyen müşterilerin ilgisini çekti.

Foto - 160 mağazalı ayakkabı zinciri sessiz sedasız kapanıyor! Her şeyi yüzde 50 indirimle vermeye başladılar

Plymouth şehir merkezindeki şubenin neden kapatıldığına dair resmi bir gerekçe açıklanmadı. Ancak perakende sektörü son yıllarda ciddi baskı altında. Artan kira ve işletme maliyetleri, enerji faturalarındaki yükseliş ve şehir merkezlerinde azalan yaya trafiği, birçok zincir mağazayı zor durumda bırakıyor. Uzmanlar, online alışverişin yaygınlaşmasının da fiziksel mağazalara olan ilgiyi azalttığına dikkat çekiyor.

Foto - 160 mağazalı ayakkabı zinciri sessiz sedasız kapanıyor! Her şeyi yüzde 50 indirimle vermeye başladılar

