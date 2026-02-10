Kasıla kasıla ekranlarda boy gösteriyordu! Hakkında soruşturma başlatılan Erman Toroğlu’nun ifadesi ortaya çıktı
Spor yorumcusu Erman Toroğlu hakkında, televizyon programındaki açıklamaları nedeniyle 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' iddiasıyla re'sen soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Toroğlu'nun ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiğini açıkladı. Toroğlu, çıkışta yaptığı açıklamada ise "Bana soracaklarınızı Galatasaray Başkanı ve TFF Başkanı'na sorun" dedi.