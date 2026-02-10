Kasıla kasıla ekranlarda boy gösteriyordu! Hakkında soruşturma başlatılan Erman Toroğlu’nun ifadesi ortaya çıktı

  • İSTANBUL
Giriş Tarihi:

Spor yorumcusu Erman Toroğlu hakkında, televizyon programındaki açıklamaları nedeniyle 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' iddiasıyla re'sen soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Toroğlu'nun ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiğini açıkladı. Toroğlu, çıkışta yaptığı açıklamada ise "Bana soracaklarınızı Galatasaray Başkanı ve TFF Başkanı'na sorun" dedi.

Spor yorumcusu ve eski futbol hakemi Erman Toroğlu hakkında, 8 Şubat 2026 tarihinde katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Erman Toroğlu'nun Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi kapsamında "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" iddiasıyla soruşturmaya dahil edildiği belirtildi. Açıklamada, Toroğlu'nun şüpheli sıfatıyla verdiği ifadede, programda dile getirdiği iddialar hakkında doğrudan bilgi sahibi olmadığını, duyuma dayalı bilgiler edindiğini ve bu bilgilerin doğruluğunu bilmediğini beyan ettiği aktarıldı.

Başsavcılık açıklamasında, Erman Toroğlu'nun ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği kaydedildi.

Erman Toroğlu, katıldığı televizyon programında, "Dursun Özbek, federasyon başkanına gizli görüşmede 'biz bu sene şampiyon olmaya mecburuz, durum çok kötü, bize yardımcı ol destek çık' demiş" ifadelerini kullanmıştı.

Erman Toroğlu, hakimlikteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Toroğlu, çıkışta yaptığı açıklamada ise "Bana soracaklarınızı Galatasaray Başkanı ve TFF Başkanı'na sorun" dedi.

