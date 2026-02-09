  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Umman'da müzakere yapılmıştı: İsrail'den ABD'ye flaş İran teklifi! Türkiye ayağa kalkmıştı! Bakanlıktan TÜVTÜRK hamlesi Yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınmıştı! İmamoğlu'nun avukatı serbest bırakıldı TBMM'deki taciz davasında flaş gelişme CHP’li Karabat’ın iddiası elinde patladı! Soylu belgeleri yayınladı Turgay Ciner hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı Gazze gündemden düşürüldü yerine ICE operasyonları oturtuldu 'Biz yaptık' itirafı! Domuza çarşaf giydiren müptezel tutuklandı Rusya 'durum kritik' diyerek duyurdu: ABD ülkeyi boğuyor Haberi gülmeden bitirebilene helal olsun! Enginyurt: Aldığı oylara ihanet edenin yeri sokakta rezilliktir!
Dünya Para nakil aracına film gibi soygun girişimi: Patlama sonrası çatışma çıktı
Dünya

Para nakil aracına film gibi soygun girişimi: Patlama sonrası çatışma çıktı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Para nakil aracına film gibi soygun girişimi: Patlama sonrası çatışma çıktı

Zırhlı para nakil aracına düzenlenen film gibi soygun girişimi İtalya’nın gündemine yükseldi. Özel bir şirkete ait zırhlı nakil aracının güzergahına park edilen bir aracı ateşe vererek yolu kapatan kar maskeli soyguncular, zırhlı aracı patlayıcı ile patlatırken güvenlik güçlerinin karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Soyguncular yoldan geçen başka bir aracı durdurup çalarak kaçtı.

İtalya'nın Brindisi ile Lecce kentleri arasındaki kara yolunda bir zırhlı para nakil aracına yönelik soygun girişimi sırasında soyguncularla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

İki kenti birbirine bağlayan "613" kara yolunda özel bir şirkete ait olduğu aktarılan zırhlı nakil aracı, saldırganlar tarafından güzergah üstünde park edilen bir aracın ateşe verilerek yolun kapatılmasıyla durduruldu.

Kar maskesi takan soyguncular, zırhlı aracı soyabilmek için patlayıcı kullanırken olaya müdahale eden güvenlik güçleriyle saldırganlar arasında çatışma çıktı.

Güvenlik güçlerinin müdahalesi sebebiyle soygun girişiminin başarılı olamadı. Hırsızlar yoldan geçen başka bir aracı durdurup çalarak olay yerinden kaçtı.  

3 MİLYON EURO ÇALDILAR

Basında, gündüz vakti yaşanan olaya ilişkin, "İtalya'da 'Vahşi Batı'yı andıran sahneler" yorumları yapıldı.

Söz konusu "613" numaralı kara yolunda 2024'te de bir soygun girişimi olmuş ve otomatik silahları bulunan 10 kişilik çete, zırhlı bir araçtan 3 milyon avro civarında para çalmıştı.

Bu arada olayla bağlantılı olduğu düşünülen 2 şüphelinin İtalyan jandarması tarafından Lecce ili yakınlarında gözaltına alındığı belirtildi.

CHP’li Karabat’ın iddiası elinde patladı! Soylu belgeleri yayınladı
CHP’li Karabat’ın iddiası elinde patladı! Soylu belgeleri yayınladı

Gündem

CHP’li Karabat’ın iddiası elinde patladı! Soylu belgeleri yayınladı

CHP’li Başkan yine Phuket tatiline gidebilir! İşçiler yeniden greve gitti
CHP’li Başkan yine Phuket tatiline gidebilir! İşçiler yeniden greve gitti

Gündem

CHP’li Başkan yine Phuket tatiline gidebilir! İşçiler yeniden greve gitti

CHP’lilerin acziyetine bakın: Küfürbaz Özgür'ü savunmak için kırk takla attı!
CHP’lilerin acziyetine bakın: Küfürbaz Özgür'ü savunmak için kırk takla attı!

Gündem

CHP’lilerin acziyetine bakın: Küfürbaz Özgür'ü savunmak için kırk takla attı!

CHP’li Özgür Özel’in küfür ederek istifa ettirdiği Mesut Özarslan: ‘Allah Mansur Yavaş'ı da kurtarsın'
CHP’li Özgür Özel’in küfür ederek istifa ettirdiği Mesut Özarslan: ‘Allah Mansur Yavaş'ı da kurtarsın'

Gündem

CHP’li Özgür Özel’in küfür ederek istifa ettirdiği Mesut Özarslan: ‘Allah Mansur Yavaş'ı da kurtarsın'

Camide namaz sonrası pilatesi cemaat çok sevdi!
Camide namaz sonrası pilatesi cemaat çok sevdi!

Gündem

Camide namaz sonrası pilatesi cemaat çok sevdi!

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23