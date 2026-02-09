Para nakil aracına film gibi soygun girişimi: Patlama sonrası çatışma çıktı

İtalya'nın Brindisi ile Lecce kentleri arasındaki kara yolunda bir zırhlı para nakil aracına yönelik soygun girişimi sırasında soyguncularla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

İki kenti birbirine bağlayan "613" kara yolunda özel bir şirkete ait olduğu aktarılan zırhlı nakil aracı, saldırganlar tarafından güzergah üstünde park edilen bir aracın ateşe verilerek yolun kapatılmasıyla durduruldu.

Kar maskesi takan soyguncular, zırhlı aracı soyabilmek için patlayıcı kullanırken olaya müdahale eden güvenlik güçleriyle saldırganlar arasında çatışma çıktı.

Güvenlik güçlerinin müdahalesi sebebiyle soygun girişiminin başarılı olamadı. Hırsızlar yoldan geçen başka bir aracı durdurup çalarak olay yerinden kaçtı.

3 MİLYON EURO ÇALDILAR

Basında, gündüz vakti yaşanan olaya ilişkin, "İtalya'da 'Vahşi Batı'yı andıran sahneler" yorumları yapıldı.

Söz konusu "613" numaralı kara yolunda 2024'te de bir soygun girişimi olmuş ve otomatik silahları bulunan 10 kişilik çete, zırhlı bir araçtan 3 milyon avro civarında para çalmıştı.

Bu arada olayla bağlantılı olduğu düşünülen 2 şüphelinin İtalyan jandarması tarafından Lecce ili yakınlarında gözaltına alındığı belirtildi.