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Gündem TEM'de 6 araç birden kaza yaptı
Gündem

TEM'de 6 araç birden kaza yaptı

İstanbul Esenyurt TEM bağlantı yolunda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza sonucu, bir otomobil alev alev yanarken araçta bulunan 3 kişi çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 02:19:00 -
TEM'de 6 araç birden kaza yaptı

Kaza, saat 23.00 sıralarında Haramidere TEM Bağlantı Yolu Bahçeşehir istikametinde meydana geldi. Aynı istikamette giden 6 aracın sürücülerinin kontrolü kaybetmesi sonucu zincirleme kaza yaşandı.

Kaza nedeniyle hasar gören bir otomobil ise aniden alev alev yanmaya başladı. Yanan otomobildeki 3 kişi vatandaşlar tarafından araçtan kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale ederken, polis ekipleri de yolda önlem aldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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