Tembel Ekrem ve Yavaş’ın artık bahaneleri kalmadı

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2024 yerel seçimlerinden PKK’nın siyasi uzantısı DEM’in desteğiyle galip çıktığı gibi İBB Meclisi’nde çoğunluğu elde eden İmamoğlu, başarısızlığına kılıf uyduramayacak. Astronomik su ve ulaşım zammı teklifleri 2019-2024 döneminde AK Parti’nin çoğunlukta olduğu meclisten dönen İmamoğlu’nun önünde artık bir engel kalmadı. İmamoğlu, 2024 yerel seçimleriyle İBB Meclisi’nden DEM’li üyelerin de oylarıyla tüm teklifleri geçirecek gücü elde etti. İmamoğlu’nun yeni dönemde ilk işinin de zam oranlarını revize etmek olacağı öğrenildi. Kandil’in kuklalarını yanına alan İmamoğlu’nun İBB Meclisi’nden de dilediği kararları geçirecek konuma gelmesi “Artık bahanesi kalmadı. ‘Engelleniyoruz’ yalanına sığınamaz yorumuna yol açtı. İstanbul’u yatırımdan, 16 milyonu hizmetten mahrum bırakan CHP’li İmamoğlu’na kırıklarla dolu karnesine rağmen seçimlerde yüzde 51.14 oy çıkmıştı. Şaibeli ihaleler, kayırma ve rüşvet olayları, kara para skandalları da İmamoğlu’nun yüzde 45.68’le İBB Meclisi’nde çoğunluğu elde etmesini önlemeye yetmemişti. İmamoğlu, aralarında bebek katili Abdullah Öcalan’a övgüler yağdıran ve PKK üyesi olmaktan tutuklanan isimlerin de bulunduğu onlarca DEM’liyi meclise sokmuştu. Aynı şekilde bir diğer CHP’li sözde milliyetçi ABB Başkanı Mansur Yavaş da DEM ve İP’lilerin desteğiyle belediye meclisinde çoğunluk elde etti.

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