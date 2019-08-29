TEMA’nın İzmir için başlattığı fidan kampanyasına AKFEN’den destek TEMA Vakfı’nın İzmir’deki orman yangınlarının ardından bölgenin ağaçlandırılması için başlattığı kampanyaya Akfen Holding’den 5 bin fidan bağışı yapıldı.

TEMA Vakfı’nın İzmir’deki orman yangınlarının ardından bölgenin ağaçlandırılması için başlattığı kampanyaya Akfen Holding’den 5 bin fidan bağışı yapıldı.



Akfen Holding, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) tarafından önceki hafta İzmir’de çıkan orman yangınlarının ardından bölgenin tekrar ağaçlandırılması için başlattığı fidan kampanyasına destek verme kararı aldı.

İzmir’in Karabağlar mevkiinde çıkan ve kuvvetli rüzgâr nedeniyle büyük bir alana yayılan orman yangınının ardından bölgenin ağaçlandırılması için TEMA Vakfı’nın Orman Genel Müdürlüğü desteğiyle başlattığı fidan bağışı kampanyasına katılan Akfen Holding, yanan bölgeye dikilmek üzere 5 bin fidan bağışı gerçekleştirdi.

5 bin fidan bağışının yapıldığına dair sertifika TEMA Vakfı tarafından 28 Ağustos 2019 tarihinde (dün) Akfen Holding’e teslim edildi.

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