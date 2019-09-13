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TEM otoyolunu kapatan kaza havadan görüntülendi

TEM Altınşehir-Bahçeşehir yönü Altınşehir viyadügünde oksijen yüklü gaz tankerinin devrilmesi sonucu kapanan TEM otoyolu, havadan görüntülendi.

13 Eylül 2019 Cuma 09:17
TEM otoyolunu kapatan kaza havadan görüntülendi

TEM Altınşehir-Bahçeşehir yönü Altınşehir viyadügünde oksijen yüklü gaz tankerinin devrilmesi sonucu kapanan TEM otoyolu, havadan görüntülendi. Yaklaşık 4 kilometre yoğunluk yaşanan yolda trafik zaman zaman tek şeritten sağlanıyor.


Kaza, TEM Altınşehir-Bahçeşehir yönü Altınşehir viyadügünde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği oksijen yüklü tanker devrildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. TEM Bahçeşehir istikameti trafiğe kapanırken tanker sürücüsü yaralı olarak araçtan çıkarıldı. Sürücü 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeni ile olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk olarak yol üzerinde güvenlik önlemi alan itfaiye ve polis ekipleri daha sonra yan yatan tankeri kaldırmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda tanker normal hale getirildi.


TEM otoyolunun kapanmasına neden olan kaza havadan görüntülendi. Kaza nedeni ile trafik tek şeritten sağlanıyor. Zaman zaman çalışmalardan ötürü kapanan yol nedeni ile yaklaşık 4 kilometre yoğunluk oluştu.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 09:17
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