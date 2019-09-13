TEM Otoyolu’ndaki tanker kazası E-5’i de etkiledi TEM Otoyolu Altınşehir-Bahçeşehir yönü Altınşehir viyadüğünde oksijen yüklü gaz tankerinin devrilmesi E-5 karayolundaki trafiği de etkiledi.

TEM Otoyolu Altınşehir-Bahçeşehir yönü Altınşehir viyadüğünde oksijen yüklü gaz tankerinin devrilmesi E-5 karayolundaki trafiği de etkiledi. Kazanın etkisiyle E-5’te trafik yoğunluğu oluştu.

TEM Otoyolu Altınşehir-Bahçeşehir yönü Altınşehir viyadüğünde sabah saatlerinde oksijen yüklü gaz tankeri devrildi. 1 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde tüm şeritler trafiğe kapatıldı. Kazanın etkisiyle Mahmutbey’de ve E-5 karayolunda da trafik yoğunluğu oluştu. Okula ve işe gidecek yolcular kaza nedeniyle trafikte zor anlar yaşadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.