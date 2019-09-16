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TEM Otoyolunda trafik kazası: 4 yaralı

Kağıthane TEM Otoyolu’nda, kavşak girişinde kararsız kalan sürücüye çarpmamak için yan şeride geçen otomobil, panelvan araca çarptı, kazada Suriye uyruklu 4 kişi yaralandı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 01:22
TEM Otoyolunda trafik kazası: 4 yaralı

Kağıthane TEM Otoyolu’nda, kavşak girişinde kararsız kalan sürücüye çarpmamak için yan şeride geçen otomobil, panelvan araca çarptı, kazada Suriye uyruklu 4 kişi yaralandı.


Kaza, saat 00.00 Kağıthane TEM Otoyolu Alibeyköy Kavşağı Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan M.K., idaresindeki 34 LC 4277 plakalı otomobil, kavşak girişinde kararsız kalan sürücü kimliği ve plakası alınamayan araca çarpmamak için, fren yaparak yan şeride geçmeye çalıştı. Daha sonra M.K, idaresindeki otomobil, bu sırada sürücüsünün Suriye uyruklu ve isminin Osman olduğu öğrenilen 34 MF 4243 panelvan araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle panelvan araç, savrularak devrildi.


Kazada, panelvan araç sürücüsü ile araçta bulunan3 Suriye uyruklu olmak üzere 4 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü M.K., ise kazayı yara almadan atlattı.


Öte yandan kavşak girişinde kazaya neden olduğu ileri sürülen araç ise, olay yerinden kaçtı.


Kazanın haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırırken, polis ekipleri ise herhangi başka kazanın olmaması için güvenlik önlemi aldı.


Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.


Sevk edilen çekiciler yardımıyla kazaya karışan araçlar çekildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 01:22
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