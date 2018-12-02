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TEM Otoyolunda trafiği kilitleyen kaza

İstanbul'da TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde meydana gelen kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

02 Aralık 2018 Pazar 15:54
TEM Otoyolunda trafiği kilitleyen kaza

TEM otoyolu Kurtköy mevkiinde meyve sebze taşıyan bir kamyonet, aynı yönde ilerleyen bir vidanjöre çarptı. Kamyonet çarpmanın etkisiyle devrildi. Kazada yaralı ve can kaybı bulunmazken, kaza nedeniyle İstanbul istikametinde yoğun trafik oluştu.

Kaza, saat 14.00 sıralarında TEM otoyolu Kurtköy mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Ali Kenan Çalıkıran yönetimindeki 53 HG 296 plakalı kamyonet, aynı yönde ilerleyen Sezai Çalışkan yönetimindeki 34 KP 5970 plakalı vidanjöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet devrildi. Kazada yaralı ve can kaybı bulunmazken, TEM otoyolu İstanbul istikametinde yoğun trafik oluştu. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten veriliyor.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 15:54
  1. İstanbul
  2. TEM Otoyolu
  3. trafik kazası

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