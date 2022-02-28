TEM Otoyolu'nda tır devrildi, yol ulaşıma kapandı
İstanbul TEM Otoyolu'nda sac yüklü tır devrildi. Kazada saç parçaları yola saçılırken, TEM Otoyolu Ankara yönü trafiğe kapandı.
TEM Otoyolu'nda seyir halindeki sac yüklü tır devrildi. Tırın taşıdığı sacların yola savrulması nedeniyle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapandı. Sacların isabet ettiği araç ve servis minibüsünde de hasar oluştu.
Yaralanan tır sürücüsü, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin devrilen tırı kaldırma çalışması devam ediyor.