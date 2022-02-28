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Yerel TEM Otoyolu'nda tır devrildi, yol ulaşıma kapandı
Yerel

TEM Otoyolu'nda tır devrildi, yol ulaşıma kapandı

İstanbul TEM Otoyolu'nda sac yüklü tır devrildi. Kazada saç parçaları yola saçılırken, TEM Otoyolu Ankara yönü trafiğe kapandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 17:17:00 -
TEM Otoyolu'nda tır devrildi, yol ulaşıma kapandı

TEM Otoyolu'nda seyir halindeki sac yüklü tır devrildi. Tırın taşıdığı sacların yola savrulması nedeniyle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapandı. Sacların isabet ettiği araç ve servis minibüsünde de hasar oluştu.

Yaralanan tır sürücüsü, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin devrilen tırı kaldırma çalışması devam ediyor.

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