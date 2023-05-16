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Yerel TEM otoyolunda tır bariyerlere saplandı!
Yerel

TEM otoyolunda tır bariyerlere saplandı!

Yeniakit Publisher
2023-05-16 10:18:00 -
TEM otoyolunda tır bariyerlere saplandı!

İstanbul Esenyurt'ta refüj bariyerlerine çarparak makaslama yapan tır, TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluşturdu.

TEM Otoyolu'ndan Ankara istikametine giden Ahmet Y. yönetimindeki çimento yüklü tır, Gülbahçe Mezarlığı mevkisinde bilinmeyen sebeple kontrolden çıktı. Daha sonra refüjün bariyerlerine çarpan tır, makaslama yaptı.

Tır şoförü olayı yara almadan atlatırken kaza nedeniyle bölgede çift yönlü trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Aracın yoldan kaldırılma çalışmaları sürüyor.

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