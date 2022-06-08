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Yerel TEM otoyolunda LPG tankeri devrildi, yol trafiğe kapatıldı!
Yerel

TEM otoyolunda LPG tankeri devrildi, yol trafiğe kapatıldı!

TEM otoyolu Bolu geçişinde LPG yüklü tankerin devrilmesiyle meydana gelen kazanın ardından Ankara istikameti trafiğe kapatılırken, araçlar Gerede bağlantı yolundan D-750 Karayoluna yönlendiriliyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-08 16:16:00 - 2022-06-08 16:24:38
TEM otoyolunda LPG tankeri devrildi, yol trafiğe kapatıldı!

TEM otoyolu Bolu geçişinde LPG yüklü tanker devrildi. Kaza sebebiyle Ankara istikameti trafiğe kapatılırken, araçlar Gerede bağlantı yolundan D-750 Karayoluna yönlendiriliyor.

Kaza TEM otoyolu, Ankara istikameti Gerede kavşağı yakınlarında meydana geldi. Otoyol üzerinde LPG yüklü tanker yan yattı. Kaza neticesinde 3 şerit trafiğe kapanırken, Ankara istikametinde trafik akışı Gerede Bağlantı yolundan D-750 Karayoluna yönlendiriliyor.

D-750 Karayoluna yönlendiriliyor

 

İstanbul istikametine ise trafik, Ankara Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak Cankurtaran Tesisleri önünden tekrar Ankara istikametine çevrilerek Çamlıdere kavşağı D-750 Karayoluna yönlendiriliyor.

Tanker sürücüsü yaralandı

Kaza neticesinde tanker sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kaza yerine Bolu Valiliği koordinasyonunda AFAD başta olmak üzere ilgili tüm kurum yönlendirildi.

Kaza yerinde müdahale devam ediyor.

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