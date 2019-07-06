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TEM Otoyolunda korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

TEM Otoyolu Düzce geçişinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 19:05
TEM Otoyolunda korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

TEM Otoyolu Düzce geçişinde 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. Trafiğe kapanan yol, bariyerin kaldırılmasıyla kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Kaza, Düzce’nin Gümüşova ilçesi TEM Otoyolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan bir TIR yolun karşı şeridine geçti. Karşı yönden gelen 1 otomobil, 1 TIR ve 1 yolcu otobüsü yolun karşı şeridine geçen TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile tanker ile yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 7 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. TIR'ın yolun karşı şeridine geçmesi sonrası kopan demir bariyerin trafiğe kapattığı yol ise ekipler tarafından yapılan çalışma ile kaldırılmasının ardından kontrollü olarak açıldı. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu yolda araçların kontrollü olarak geçişi sağlanıyor.

Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 19:05
  1. Ankara
  2. TEM Otoyolu
  3. Düzce
  4. trafik kazası
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  6. ölü ve yaralılar var

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