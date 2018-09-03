TEM Otoyolu'nda feci kaza! Trafik kilit...

Kaza, TEM Otoyolu Esenyurt Mevkii Edirne istikametinde yaşandı. İddiaya göre İkitelli'den dorsesine palet yükleyen tır, Esenyurt'a geldiğinde önünde bir aracın aniden durması sonucu frene bastı.

Aniden frene basan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Birkaç metre bariyerlere çarpan tır, devrildi. Vatandaşlar, hafif yaralı sürücüye yardım ederken, polise ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye götürürken devrilen tır'da vinç tarafından kaldırıldı.



Öte yandan bölgede ise bir süre yoğun trafik oluştu.