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Yerel TEM Otoyolu'nda feci kaza
Yerel

TEM Otoyolu'nda feci kaza

İstanbul Bağcılar mevkiinde TEM Otoyolu'nda sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki ağaçlık alana savrulup takla attı. Kaza sonrası yaralanan sürücü ambulans ile hastaneye nakledildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 04:47:00 -
TEM Otoyolu'nda feci kaza

Kaza Bağcılar, TEM Otoyolu Ankara istikametinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DBN 925 plakalı otomobili kullanan Ulaş Y. isimli sürücü Yüzyıl Mahallesi mevkiine geldiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün hakimiyeti kaybettiği otomobil önce yol kenarındaki ağaçlık alana savruldu. Daha sonra da durmayarak takla atarak yola devrildi.

Yoldan geçen sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza sonrası yaralanan sürücü Ulaş Y.'ye ilk müdahaleyi yaparak ambulans ile hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de hurdaya dönen araçta ve ağaçlık alanda bir süre inceleme yaptı. Kaza sonrası Tem Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken, polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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