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TEM Otoyolu'nda çalışma: Tek şerit kapatılacak!

Gümüşova ve Hendek kavşağı arasındaki üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle 1 Ekim'e kadar şerit daraltması yapılacak.

17 Eylül 2018 Pazartesi 17:55
TEM Otoyolu'nda çalışma: Tek şerit kapatılacak!

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul ve Ankara yönünde, Gümüşova ve Hendek kavşağı arasındaki üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle 1 Ekim'e kadar şerit daraltmasına gidilecek.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nce O-4 Otoyolu Gümüşova ve Hendek kavşağı arasındaki bölümde üst yapı onarım çalışması gerçekleştirilecek.

Çalışmada öncelikle İstanbul istikametinde şerit daraltma yapılarak, trafik akışı açık olan diğer şeritlerden sağlanacak.

Çalışmaların bitirilmesiyle aynı uygulama Ankara istikametinde gerçekleştirilecek.

Ekim ayı başında bitirilecek çalışmalar, gün içerisinde belirlenen kesimde tamamlanacak, gün bitiminde yol yeniden trafiğe açılacak.

Söz konusu çalışmalar sırasında gerekli tüm emniyet tedbirlerinin alınıp trafik işaretlemelerinin yapılacağı, sürücülerin ise yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerektiği kaydedildi.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 17:55
  1. İstanbul
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  4. ankara
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