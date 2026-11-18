Ürdün ordusunda helikopter kazası! Kara Şahin düştü!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ürdün’de askeri eğitim tatbikatına katılan orduya ait Black Hawk (Kara Şahin) tipi helikopter düştü.
Ürdün ordusundan yapılan yazılı açıklamada, askeri eğitim tatbikatı sırasında Black Hawk tipi helikopterlerden birinin kaza sonucu düştüğü belirtildi.
Açıklamada, olayın ardından ilgili ekiplerin müdahale çalışmalarına başladığı ve kazayla ilgili gerekli tedbirlerin alındığı ifade edildi.
Kazada can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.