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Yaşam TEM Otoyolu trafiğe kapandı
Yaşam

TEM Otoyolu trafiğe kapandı

Yeniakit Publisher
2023-07-09 21:53:00 -
TEM Otoyolu trafiğe kapandı

TEM Otoyolu'nda meydana gelen heyelan sebebiyle Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TEM Otoyolu'nda meydana gelen heyelan sebebiyle Ankara-İstanbul yönünün trafiğe kapandığını söyledi. Alternatif istikameti paylaşan Uraloğlu, "Ankara'dan İstanbul'a giden sürücülerimiz Abant gişelerinden D- 100'e yönelmiş ve o güzergâhta yoğun bir trafik oluşmuştur. Ankara'dan İstanbul'a gidecek olan yol kullanıcılarının ikinci bir duyuruya kadar Ankara - Eskişehir - Bilecik - Sakarya istikametini kullanmaları gerekmektedir." dedi.

Yoğun yağıştan dolayı #BoluDağıTüneli'nden sonra TEM Otoyolu'nda da meydana gelen heyelan sebebiyle Ankara - İstanbul yönü trafiğe kapanmıştır.

Ankara'dan İstanbul'a giden sürücülerimiz Abant gişelerinden D- 100'e yönelmiş ve o güzergâhta yoğun bir trafik oluşmuştur.

Ankara'dan İstanbul'a gidecek olan yol kullanıcılarının ikinci bir duyuruya kadar Ankara- Eskişehir - Bilecik - Sakarya istikametini kullanmaları gerekmektedir.,
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