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Sağlık
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Uykuda başlayan büyük tehlike! Bu hata çiğneme fonksiyonunuzu yerle bir ediyor! Bruksizmin uyarısı...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Uykuda başlayan büyük tehlike! Bu hata çiğneme fonksiyonunuzu yerle bir ediyor! Bruksizmin uyarısı...

Bu hatayı yapanlar için çiğneme fonksiyonunu zedeleyen bir gelişme yaşanıyor vücutta...

#1
Foto - Uykuda başlayan büyük tehlike! Bu hata çiğneme fonksiyonunuzu yerle bir ediyor! Bruksizmin uyarısı...

Diş sıkma sadece dişleri değil yaşam kalitesini de bozuyor. Çoğu zaman fark edilmeden uyku sırasında gerçekleşen diş sıkma ve gıcırdatma alışkanlığı, sabahları yaşanan baş ağrılarından çene eklemi bozukluklarına kadar birçok soruna yol açıyor. Stresin tetiklediği bu durum tedavi edilmediğinde, dişlerde kalıcı hasara ve kronik ağrılara neden olarak günlük hayatı zorlaştırıyor.

#2
Foto - Uykuda başlayan büyük tehlike! Bu hata çiğneme fonksiyonunuzu yerle bir ediyor! Bruksizmin uyarısı...

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Cenk Durmuşlar, çoğu zaman uyku sırasında fark edilmeden gerçekleştirilen diş sıkmanın, dişlerde aşınma ve çene eklemlerinde ağrıya yol açabileceğini belirtti. Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Durmuşlar, diş sıkma ve gıcırdatma alışkanlığının çoğu zaman fark edilmeden ilerlediğini belirterek, sabahları yaşanan baş ağrısının nedeninin diş sıkma eylemi yüzünden olabileceğini aktardı.

#3
Foto - Uykuda başlayan büyük tehlike! Bu hata çiğneme fonksiyonunuzu yerle bir ediyor! Bruksizmin uyarısı...

Durmuşlar, toplumda yaygın görülen ancak çoğu zaman geç fark edilen diş sıkma probleminin yalnızca ağız ve diş sağlığını değil, çene eklemlerini, yüz kaslarını ve yaşam kalitesini de olumsuz etkileyebildiğini açıkladı. Diş sıkma ve gıcırdatmanın tıbbi olarak "bruksizm" olarak adlandırıldığını ifade eden Durmuşlar, bu durumun genellikle kişinin farkında olmadan, özellikle uyku sırasında meydana geldiğini belirtti. Bruksizmin zamanla dişlerde aşınma, çatlak ve kırıklara neden olabileceğini vurgulayan Durmuşlar, sürekli uygulanan baskının çene eklemleri üzerinde de ciddi yük oluşturduğunu kaydetti. Durmuşlar, "Tedavi edilmeyen diş sıkma alışkanlığı, çene ekleminde ağrıya, ağız açmada zorluklara ve çiğneme fonksiyonlarında bozulmalara yol açabiliyor. Bazı hastalarda kronikleşen baş ağrılarının altında da bu problem yatabiliyor" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Uykuda başlayan büyük tehlike! Bu hata çiğneme fonksiyonunuzu yerle bir ediyor! Bruksizmin uyarısı...

Tedavinin kişiye özel planlandığını belirten Durmuşlar, erken dönemde alınacak önlemlerin kalıcı hasarların önüne geçebileceğini kaydetti. Gece plaklarının dişler üzerindeki baskıyı azaltarak aşınmaları önlemeye yardımcı olduğunu ifade eden Durmuşlar, gerekli durumlarda stres yönetimi ve farklı uzmanlık alanlarının desteğinin de tedavi sürecine dahil edilebildiğini vurguladı. Son yıllarda diş sıkma şikayeti bulunan bazı hastalarda masseter botoksu uygulamasının da tedavi seçenekleri arasında değerlendirilebildiğini belirten Durmuşlar, bu yöntemin çiğneme kaslarının aşırı çalışmasını azaltmaya yardımcı olabildiğini aktardı.

#5
Foto - Uykuda başlayan büyük tehlike! Bu hata çiğneme fonksiyonunuzu yerle bir ediyor! Bruksizmin uyarısı...

Birçok kişinin dişlerini sıktığını ancak sabah ortaya çıkan belirtiler sayesinde fark edebildiğini aktaran Durmuşlar, "Sabah baş ağrısıyla uyanıyorsanız nedeni diş sıkma olabilir. Bunun yanında çene yorgunluğu, yüz kaslarında ağrı, dişlerde hassasiyet ve kulak çevresinde rahatsızlık da önemli belirtiler arasında yer alıyor" dedi.

#6
Foto - Uykuda başlayan büyük tehlike! Bu hata çiğneme fonksiyonunuzu yerle bir ediyor! Bruksizmin uyarısı...

Dış sıkmanın ortaya çıkmasında birçok faktörün etkili olabildiğini belirten Durmuşlar, özellikle yoğun stres ve kaygının önemli tetikleyiciler arasında bulunduğunu vurguladı. Modern yaşamın getirdiği yoğun tempo, uyku düzensizlikleri ve psikolojik baskının diş sıkma vakalarının artmasına neden olabildiğini ifade eden Durmuşlar, bu nedenle yalnızca dişlerin değil, yaşam alışkanlıklarının da değerlendirilmesi gerektiğini aktardı.

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