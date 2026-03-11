  • İSTANBUL
Yerel TEM bağlantı yolunda pes dedirten görüntüler! Neredeyse her dakika 2 tane!
TEM bağlantı yolunda pes dedirten görüntüler! Neredeyse her dakika 2 tane!

İstanbul Beykoz’da Kuzey Marmara Otoyolu TEM bağlantı yolunda emniyet şeridini ihlal eden sürücüler büyük tepki çekti.

İstanbul’da trafik yoğunluğunu aşmak isteyen bazı sürücüler emniyet şeridini ihlal etmeye devam ediyor. Beykoz mevkiindeki Kuzey Marmara Otoyolu TEM bağlantı yolunda çekilen görüntülerde, sürücülerin emniyet şeridini adeta alternatif yol gibi kullandığı görüldü. Yaklaşık 30 dakika boyunca kayıtta kalan görüntüler incelendiğinde, neredeyse her dakika iki aracın emniyet şeridini ihlal ettiği tespit edildi. Bu süre zarfında toplamda yaklaşık 60 aracın emniyet şeridini kullandı. Öte yandan emniyet şeridini ihlal edenler arasında servis şoförleri, taksiciler ve tamirci başta olmak üzere birçok ticari aracın da yer alması dikkat çekti.

