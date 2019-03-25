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Tellioğlu; “Tutamayacağım sözler vermiyorum"

Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi Karesi Belediye Başkan Adayı Levent Tellioğlu, Şamlı kırsal mahallesinde miting düzenledi.

25 Mart 2019 Pazartesi 09:41
Tellioğlu; “Tutamayacağım sözler vermiyorum"

Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi Karesi Belediye Başkan Adayı Levent Tellioğlu, Şamlı kırsal mahallesinde miting düzenledi. Yoğun katılımla gerçekleşen mitingde Levent Tellioğlu, meşalelerle karşılandı.


Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi Karesi Belediye Başkan Adayı Levent Tellioğlu Millet ittifakı olarak güzel bir seçim çalışması yürüttüklerini ifade ederken İnşallah önümüzdeki hafta sonu da bu çalışmalarımızı en iyi şekilde sonuçlandıracağız dedi.


Tellioğlu; “Bildiğiniz üzere Balıkesir’de yaptığımız ittifak gereği Büyükşehir’de İsmail Ok, Karesi’de de ben adayım. Biz bu ittifak ile güzel bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmadan da memnunuz. İnşallah önümüzdeki hafta sonu da bu çalışmalarımızı en iyi şekilde sonuçlandıracağız. Ben öncelikle bu soğukta bizleri dinlemeye geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Daha önce Şamlı’ya geldiğimizde burada Fikret Amca bana sakın yerine getiremeyeceğin sözler verme oğlum dedi. Ben de bunu ilk günden bu yana gittiğim her yerde anlatıyorum. Hiçbir yerde de tutamayacağım sözler vermiyorum. Kısmet olursa 1 Nisan sabahı görev almak nasip olursa tekrar bir araya gelip sorunlarımızı birlikte çözeceğimize sizlerle birlikte olacağıma, 5 yılda bir buralara uğrayan belediye başkanı olmayacağıma, adaletli, hakkaniyetli davranacağıma, kendi menfaatlerim için değil vatandaşlarımın menfaati için çalışacağıma söz veriyorum” şeklinde konuştu.


Düzenlenen mitinge CHP ve İYİ Parti’nin il ve ilçe yönetimleri, partililer ve Şamlı’lı vatandaşlar katıldı. Çalışmaların gündüz bölümünde ise her iki belediye başkan adayı Kabakdere ve Beyköy kırsal mahallerini ziyaret etti.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 09:41
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