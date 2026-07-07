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Rezilliklerini her yere taşıyorlar! İstanbul’daki ünlü AVM’de herkesin gözü önünde birlikte oldular Donald Trump, Türkiye’ye tuvaletiyle birlikte geliyor! Toplanacak atıklara öyle bir şey yapacaklar ki... Piyasaya çıkalı 4 yıl olmuştu: Sevilen telefon tarih oluyor! Bu tuzaklara dikkat! Araç kiralamada doğru bilinen yanlışlar 540 yıllık caminin kapısındaki gizem! Tavan süslerindeki o baykuş ne anlama geliyor? Dünyaca ünlü markalara iş yapıyordu! 60 yıllık Türk tekstil devi sessiz sedasız iflas etti İran'da hareketli saatler: Kum'a resmen ulaştı! Yüz binler sokağa döküldü Kat Kat Fırsat kataloğu yayımlandı! Tarım Kredi'de 7-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında dev kampanya Tesla sahiplerine bir şok daha : Fiyatlara ikinci kez zam geldi! Özgür Özel’e üç isimden feleğini şaşırtan şok! 10 gün içinde olay hamlesini yapacak ama öyle bir “İmamoğlu” detayı var ki...
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Piyasaya çıkalı 4 yıl olmuştu: Sevilen telefon tarih oluyor!

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Piyasaya çıkalı 4 yıl olmuştu: Sevilen telefon tarih oluyor!

Kendine has tasarımıyla akıllı telefon pazarına giriş yapan Nothing, ilk akıllı telefonu Phone (1) için yazılım desteğini Temmuz 2026 güncellemesiyle sonlandırdığını duyurdu. Cihazın yazılım ömrü ve sonrası hakkında detaylar burada.

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Foto - Piyasaya çıkalı 4 yıl olmuştu: Sevilen telefon tarih oluyor!

Nothing, 2022 yılında piyasaya sürdüğü ilk akıllı telefonu olan Nothing Phone (1) modeli için yazılım desteğini resmen sonlandırdığını duyurdu. Temmuz 2026 tarihinde yayınlanan son güncelleme ile cihazın yaşam döngüsü tamamlanmış oldu. Şirket, başlangıçta verdiği üç büyük Android sürüm güncellemesi ve dört yıllık güvenlik yaması sözünü başarıyla yerine getirdi. Android 12 işletim sistemiyle kutudan çıkan cihaz, 2025 yılı başında aldığı Android 15 güncellemesi ile yazılım yolculuğunu noktaladı. Nothing yetkilileri, bu modelin markanın yazılım felsefesini şekillendiren temel taş olduğunu belirterek, cihazın hala yüksek kullanılabilirlik seviyesinde olduğunu vurguladı.

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Foto - Piyasaya çıkalı 4 yıl olmuştu: Sevilen telefon tarih oluyor!

Nothing, Yazılım Desteğini Neden Sonlandırıyor?

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Foto - Piyasaya çıkalı 4 yıl olmuştu: Sevilen telefon tarih oluyor!

Teknoloji dünyasında akıllı telefonların yazılım ömrü, markaların sunduğu destek politikalarıyla belirleniyor. Nothing, Phone (1) modeli ile minimalist tasarım dilini ve özelleştirilmiş Android deneyimini kullanıcılarla buluşturmuştu. Glyph arayüzü gibi yenilikçi özelliklerle öne çıkan bu model, şirketin yazılım vizyonunu temsil ediyordu. Ancak dört yıllık bir sürecin ardından, donanım kaynaklarının verimli kullanımı adına yazılım güncellemelerinin durdurulması standart bir prosedür olarak öne çıkıyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada, cihazın artık aktif bir güncelleme takvimi içinde yer almayacağı belirtildi. Bu, kullanıcıların artık yeni işletim sistemi özelliklerine erişemeyeceği anlamına gelse de, cihazın günlük işlevlerini yerine getirmeye devam edeceği ifade edildi. Nothing, bu kararın ardından kaynaklarını daha yeni modellerin geliştirilmesi ve optimize edilmesi sürecine aktaracağını duyurdu.

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Foto - Piyasaya çıkalı 4 yıl olmuştu: Sevilen telefon tarih oluyor!

Nothing, pazar payını genişletmek adına farklı segmentlerde yeni ürünler sunmaya devam ederken, eski modellerini de estetik ve işlevsel açıdan birer mihenk taşı olarak görüyor. Her ne kadar yazılım desteği bitmiş olsa da, Phone (1) tasarımıyla koleksiyon değeri taşıyan bir cihaz olmaya devam ediyor. Kullanıcılar, markanın en yeni cihazlarını tercih ederek Nothing ekosistemindeki güncel yenilikleri deneyimlemeyi sürdürebilirler./ kaynak: shiftdelete

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