Piyasaya çıkalı 4 yıl olmuştu: Sevilen telefon tarih oluyor!

Teknoloji dünyasında akıllı telefonların yazılım ömrü, markaların sunduğu destek politikalarıyla belirleniyor. Nothing, Phone (1) modeli ile minimalist tasarım dilini ve özelleştirilmiş Android deneyimini kullanıcılarla buluşturmuştu. Glyph arayüzü gibi yenilikçi özelliklerle öne çıkan bu model, şirketin yazılım vizyonunu temsil ediyordu. Ancak dört yıllık bir sürecin ardından, donanım kaynaklarının verimli kullanımı adına yazılım güncellemelerinin durdurulması standart bir prosedür olarak öne çıkıyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada, cihazın artık aktif bir güncelleme takvimi içinde yer almayacağı belirtildi. Bu, kullanıcıların artık yeni işletim sistemi özelliklerine erişemeyeceği anlamına gelse de, cihazın günlük işlevlerini yerine getirmeye devam edeceği ifade edildi. Nothing, bu kararın ardından kaynaklarını daha yeni modellerin geliştirilmesi ve optimize edilmesi sürecine aktaracağını duyurdu.