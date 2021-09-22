Telles'in Drogba itirafı gündeme oturdu

Drogba ile ilgili bir anısını anlatan Alex Telles'in söyledikleri futbol kamuoyunda gündem oldu. İşte o dikkat çeken sözleri...

Galatasaray forması giydiği dönemden Drogba ile ilgili bir anısını anlatan Alex Telles, şunları kaydetti:

"Galatasaray'daki ilk maçlarımdan biriydi. İlk yarı sona erdi ve1-0 gerideydik. Soyunma odasına gittim. Öfkeli bir ses vardı. Yerde patlayan bir şişe. İçeriye baktığımda Drogba'nın tüm soyunma odasını öfkesiyle esir aldığını gördüm. Ben henüz 21 yaşında bir gencim. Drogba 'Daha iyi oynamalıyız, kazanmalıyız. Böyle oynayan bir takıma tahammül edemem. Ya oraya geri dönüp kazanırız ya da bir daha buna katlanamam' dedi. Her zaman çok hırslıydı."