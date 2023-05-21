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Sosyal Medya Televizyonu gerçek sanan kedinin güldüren kazası!
Sosyal Medya

Televizyonu gerçek sanan kedinin güldüren kazası!

Yeniakit Publisher
2023-05-21 00:03:00 -
Televizyonu gerçek sanan kedinin güldüren kazası!

Bir kedinin sahibi tarafından çekilen görüntüleri izleyenleri gülümsetti.

Televizyonda nehir görüntüsünü izleyen kedi, bir anda heyecanlanıp, televizyon ekranını gerçek sanarak zıpladı.

Televizyona çarpıp yere düşen kedinin görüntüsü izleyenleri gülümsetti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede viral oldu.

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