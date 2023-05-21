Televizyonu gerçek sanan kedinin güldüren kazası!
Bir kedinin sahibi tarafından çekilen görüntüleri izleyenleri gülümsetti.
Televizyonda nehir görüntüsünü izleyen kedi, bir anda heyecanlanıp, televizyon ekranını gerçek sanarak zıpladı.
Televizyona çarpıp yere düşen kedinin görüntüsü izleyenleri gülümsetti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede viral oldu.
Siyaset
Sosyal medyadan sizin için seçtiklerimiz! 'Ben Kemal geliyordum yolda kaldım'
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Ekonomi
a haber canlı yayınında dil sürçmesi! Sosyal medyadaki iddialara canlı yayında yanıt: En düşük memur maaşı net 22 bin TL olacak