  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Televizyon sunucusu canlı yayında böyle bayıldı
Dünya

Televizyon sunucusu canlı yayında böyle bayıldı

ABD merkezli bir televizyon kanalında hava durumunu sunan Alissa Carlson Schwart, canlı yayın sırasında bir anda bayıldı.

Yeniakit Publisher
2023-03-19 15:17:00 - 2023-03-19 15:17:51

ABD’nin Los Angeles eyaletinde bulunan CBS Los Angeles televizyonunda, Meteoroloji Uzmanı Alissa Carlson Schwartz, canlı yayında bilincini kaybetti. Hava durumu programını sunan Schwartz'ın aniden yere yığıldığı görüntüler, sosyal medyada viral oldu.

Sabah erken saatlerde yapılan hava durumu programını sunan Schwartz, bir anda bilincini kaybetti. Olayın ardından reklama giren kanal daha sonra canlı yayına dönmedi. Schwartz, daha sonra yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23