Televizyon izlemek beyin gelişimini nasıl etkiliyor?

Çocukların eline bazen yemek alışkanlığı kazandırırken bazende sus payı olarak verilen tablet ve telefonlar son zamanlarda bağımlılığa dönüştü. Oyalanmaları için verdiğimiz sosyal dünyayı bir de kontrol etmiyorsak vay halimize...

Fransa'da küçük çocuklar üzerinde yapılan araştırmada, beyinlerinin görselleri çok hızlı algılayıp kaydettiğini açıkladı. Fransa 3 yaşına kadar bebeklere televizyon izlemelerini yasakladı.

Çocukların beyni daha taze ve her şeyi alabilme kapasitesine sahipler. Bir olayı öğrenmeleri için o olayın bütün duyularına hitap etmesi gerekir. Çünkü daha hepsini keşfetme aşamasındadır. Örneğin, bir oyuncak ses çıkarıyorsa eline almalı, hissetmeli ve aynı zamanda görebilmelidir. Bazen bebeklerin algılamak için her şeyi ağızlarına attığını görürsünüz. Bu bir öğrenme iç güdüsüdür. O oyuncağın sesini duymalı, koklamalı, görmeli, gerekirse ağzına götürmeli ve sizin yardımınızla yenmeyeceğini öğrenmelidir.

Fakat televizyon yukarıda saydığımız olaylardan sadece birkaç duyuya hitap ediyor. Sadece duyuyor ve görüyorlar. Bu da sadece beynin pek fazla çalışmadan, onları uyuşturması anlamına geliyor. Televizyon ya da tablete bağlılık hisseden çocuk, bunu kötü durumlarda kendini tatmin etme amaçlı kullanıyordur.

Bilgisayarın güvenilirliği bugün tartışılırken, çocuklarınız bilgisayara değil size güvensin. Belli saatler arasında sadece sizin kontrolünüz altında oynamasına izin verebilirsiniz fakat bağımlı olmasına izin vermeyin. Geri kalan vakitlerinde başka şeylerle mutlu olmayı gerektiğinde üzülebilmeyi de öğrenmeliler.

Bırakalım çocuklarımız her şeyi doğada deneyerek, düşe kalka öğrensin. Oyalanmaları için değil, öğrenmeleri için çaba sarf edelim.