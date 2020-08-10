Televizyon ekranları Survivor, Master Chef, evlenme programlarından mı ibaret?

Survivor gibi batı menşeili yapımları kopyala yapıştır yaparak milletimizin toplum ahlakını dinamitleyen, gençleri batının köhnemiş değerlerine özendirecek yapımlara yıllarca imza atan Acun Ilıcalı, yaptığı bu işten servetine servet katmaya devam ederken, başta mütedeyyin kesim olmak üzere bu gençliğimiz nereye gidiyor diyerek dizlerini dövüyor. Yurtdışından devşirdiği skandal yarışmaları Türk milletine yutturmaya çalışan Acun Ilıcalı Survivor’u bitiriyor Master Chef’i devreye sokuyor. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV kanalı da aynen yayınladığı sözde yarışma programları gibi toplumun ahlak yapısını bozan dizilerle dolup taşmakta. Ilıcalı, kızlı-erkekli karma rezilliğin sergilendiği Survivor programının finalini koronavirüs vaka sayılarının artığı bir dönemde İstanbul'da yaparak büyük bir vurdumduymazlığa da imza atmıştı.

Yüzde 99’u Müslüman olan bir ülkede ahlaksız diziler, yarışmalar proğramları nasıl reyting rekoru kırıyor?

Toplumun aile yapısını, ahlaki değerlerimizin yerle yeksan edildiği sözde yarışma programlarına karşın kendilerini müdeteyyin olarak ifade eden onca yapımcı neden bu sözde yarışma programlarına alternatif olarak bir yapım ortaya koymuyor. Toplumun ahlakını bozan diziler televizyon ekranlarını sarmaşık gibi kaplamış durumda. Sapkın fikirlerin aşılandığı iğrenç senaryolardaki çarpık ilişkiler; zina, aldatma ve cinayet gibi eylemleri normalleştirme amacı güdülürken, yüzde 99’u Müslüman olan ülkemizde ve yüzde 60-70 sağ ve muhafazakar seçmenin olduğu bir Türkiye’de aile yapısının kutsallığını üst seviyeye çıkartan, milli ve manevi değerlerimize, örf ve adetlerimize uygun yapımlar yapılmıyor ya da yapılmak istenilmiyor?

Survivor ve Master Chef gibi yarışma programlarının miadı ne zaman dolacak?

Batılı hayat tarzının esas alındığı diziler, Müslüman Anadolu insanının ne kültürüne ne örfüne ne adetine ne de dini inanışlarına hiçbir şekilde bağdaşmıyor. Kadınlı erkekli yarışmalar, yarı çıplak şekilde verilen pozlar, aldatmalar, ihanetler sözde dizilerin her bir karesinde işlenirken uydurdukları kılıf ise ‘bu tür diziler, yarışmalar çok tutuluyor, takip ediliyor’ zırvalığıdır. Oysa ki, Türk milletinin özü, tarihi, kültürü olan hakiki yapımların bırakın Türkiye’yi sınırları nasıl aşıp milyonlarca insanı ekran başına kitlediği Diriliş Ertuğrul dizisinde görüldü. Türk milletinin aile yapısını, örfü, gelenek ve görenekleri batının köhnemiş değerlerine teslim edilmemeli, ahlaksızlığın kol gezdiği yarışma programları ile bir millet yozlaştırılmasına göz yumulmamalı, buna izin verilmemeli.

Hakiki Türk dizileri mumla aranmakta

Vatandaşlar, Diriliş Ertuğrul örneğinde olduğu gibi hakiki Türk dizilerini mumla aramakta. Toplum ahlakını bozan dizilerden tutun da yarışma programlarından evlenme programlarına varıncaya kadar bu toplumu ekran başında uyuttuğunu sanan ve rezilliklerine yeni rezillikler katmaya devam eden bu sözde yapımlardan uzaklaştıracak, buna karşın Türk milletini özüne döndürecek babayiğit yapımcılara ihtiyaç duyulmakta. Yok mu böyle babayiğitler?