Telekom'da kazanan yok

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Spor

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Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi mücadelesinde gol sesi çıkmadı ve taraflar sahadan 1’er puanla ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 20:06:00 -
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7. dakikada Linnes’in yerden pasında topla buluşan Taylan Antalyalı’nın sert şutunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak üstten kornere gitti.

18. dakikada Caner Erkin’in soldan kullandığı kornerde ön direkte topla buluşan Gökhan Gönül’ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

20. dakikada Elabdellaoui’nin sağ çaprazdan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Arda Turan’ın kafa vuruşunda, kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

26. dakikada Feghouli’nin sağdan ortasında ceza yayı içinde topla buluşan Linnes sert vurdu, kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kornere çeldi. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

48. dakikada Feghouli’nin çevirdiği topta Falcao’dan önce araya giren Altay topa sahip oldu. 52. dakikadaThtam’ın pasınad Deniz Türüç’ün ceza sahası dışından sert vuruşu direk dibinden auta çıktı.

59. dakikada ceza sahası dışından Belhanda’nın vuruşu auta gitti.

63. dakikada ceza sahası dışından serbest vuruşun başına geçen Lemos’un vuruşu dışarı çıktı.

65. dakikada Arda Turan’ın sert vuruşunu Altay güçlükle kontrol etti.

73. dakikada Babel’in pasında Emre’nin sert vuruşunu Altay topu iki hamlede kontrol etti.

83. dakikada Caner’in ortasında Valencia’nın kafa vuruşu öncesi faul gerekçesiyle pozisyon noktalandı. Müsabakada karşılıklı ataklar sonuç getirmedi ve Galatasaray, Türk Telekom Stadı’nda ağırladığı Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.

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