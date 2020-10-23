Telekom stratejik sektör

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan: “Pandemi döneminde telekomun ne kadar stratejik bir yatırım olduğu daha iyi anlaşıldı. Eğitimden sağlığa, lojistikten enerjiye kadar telekom sektörünün ne kadar değerli olduğunu bir kere daha ortaya koyuldu. Telekom sektörünü hiçbir zaman bir sektör olarak değerlendirmiyorum. Telekom, bütün sektörlerin yatay entegre olduğu, onların işini daha iyi yapmasını sağlayan sektördür. İyi bir telekom altyapısı, iyi bir şebeke bütün bu işlerde fark oluşturmamıza imkân tanıyor. Diğer yandan yatırımlara önem vermeliyiz. 5G’ye hazırlık noktasında güçlü bir altyapı kurmalıyız. Güçlü bir altyapı için öncelikle temelden başlamak lazım, doğru bir fiber altyapı lazım.”