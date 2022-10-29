Telegram'dan yeni dönem: Kullananlar dikkat 'Ücretli mesaj' özelliği geliyor! Testler başladı

Türkiye dahil olmak üzere pek çok ülkede atağa geçen ve kullanıcı sayısını bir hayli artıran Telegram, yeni bir özelliğini sessizce test etmeye başladı. 'Telegram Premium'un ardından 'ücretli mesaj' özelliği ile gündeme gelen uygulama, kullanıcılarından gönderileri görme karşılığında para talep edecek.

Bu özelliğe dair ekran görüntüleri paylaşılsa da henüz resmi olarak herhangi bir açıklama gelmedi. Ayrıca ödemelerden içerik oluşturucularının ne kadar pay alacağı da netlik kazanmadı.

TELEGRAM'A PAHALIYA PATLAYABİLİR

Özellik ilk olarak Telegram'ın iOS sürümünde görüldü ancak bu özelliğin Telegram'a pahalıya patlayabileceği iddia ediliyor. Sebebi ise şu: Telegram, Apple'a 'uygulama içi satın alımlarda' yüzde 30 komisyon vermek zorunda. Ancak Telegram bu komisyonu vermemek için ücretli içerikte kullanıcılara 'kendi ödeme sistemiyle' ödeme yaptırıyor. Bu da App Store yönergelerine aykırı olduğu için Telegram uygulaması kaldırılabilir.

'ÜCRETLİ MESAJ'IN TÜRKİYE FİYATI

Bu Telegram'ın Apple'a yönelik ilk komisyon vermeme girişimi de değil. iOS uygulaması aracılığıyla 'Premium abonelik' için ödeme yapıldığında yıllık abonelik ücreti 4,99 dolarken, Telegram web sitesinden ödeme yapıldığında bu ücret 3,99 dolara düşüyor.

Telegram Premium, ülkemizde ise iOS’te 13,99 TL, Android’de ise 13,49’luk fiyatlarla kullanıma açıldı.

Telegram Nedir, Nasıl Kullanılır?

Telegram, çoklu platform desteği sunan, güvenli anlık mesajlaşma servisidir. Rus programcısı Pavel Durov tarafından yaratılmıştır. Telegram istemcileri hem mobil hem de masaüstü sistemleri için mevcuttur. Ağustos 2013'te yayın hayatına başlamıştır.

WhatsApp'tan farklı olarak Telegram, kesintisiz eşitlemeye sahip bulut tabanlı bir mesajlaşma programıdır. Böylece, mesajlarınıza tabletler ve bilgisayarlar da dahil birçok cihazdan aynı anda erişebilir ve her biri 2 GB'a kadar sınırsız sayıda fotoğrafı, videoyu ve dosyayı (doc, zip, mp3 vb.) paylaşabilirsiniz. Telegram tehlikeli mi? Telegram uygulaması, WhatsApp ve Line gibi kitlesel pazar mesajlaşma uygulamalarından daha güvenlidir.

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