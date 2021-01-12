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Teknoloji Telegram’dan kişi silme nasıl yapılıyor?
Teknoloji

Telegram’dan kişi silme nasıl yapılıyor?

WhatsApp, 8 Şubat 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni gizlilik ilkelerini açıkladı. Buna göre, WhatsApp kullanıcılarının tüm mahrem bilgileri üçüncü kişilere satılabilecek. Çağdışı uygulamaya karşı çıkan kullanıcılar da alternatif sosyal medya arayışına girdi. Bu uygulamaların başında da Telegram geliyor. Peki Telegram’dan kişi silme nasıl yapılıyor? Telegram’da kişi nasıl silinir?

Yeniakit Publisher
2021-01-12 09:24:00 - 2021-01-12 09:24:49
Telegram’dan kişi silme nasıl yapılıyor?

Ücretsiz olan uygulamaların dayatmalar sonucu ücreti kullanıcıların kişisel verileri olmakta. WhatsApp da bunu yapan uygulamalar arasında yerini almaya başlayınca WhatsApp kullanıcıları bu dayatmaya dur demeye başladı. WhatsApp’ın uygulaması hepimizi karar almaya zorlarken bazı kullanıcılar Bip’i, bazıları Signal’ı bazıları ise Telegram’ı kullanmaya başladı. Peki Telegram nedir, nasıl kullanılır? 

Telegram nedir, nasıl kullanılır?

Telegram, hız ve güvenlik odaklı bir mesajlaşma uygulamasıdır. Çok hızlı, basit ve ücretsizdir. Telegram’ı tüm cihazlarınızda aynı anda kullanabilirsiniz. Telegram, çoklu veri merkezi altyapımız ve şifrelememiz sayesinde çok daha hızlı ve güvenlidir. Üstelik Telegram'da özel mesajlaşma ücretsizdir ve ücretsiz kalacaktır. Peki Telegram’da kişi nasıl silinir?

Telegram’dan kişi silme nasıl yapılıyor?

Bir kişiyi silmek için, kişiyle sohbet açın. Sohbet ekranının üst kısmındaki profil fotoğrafına dokunun ve ardından sağ üst köşedeki üç nokta ‘...' — ‘Sil’ seçeneğine dokunun. İlgili kişiyi tamamen silmek istiyorsanız, onu telefon rehberinizden de sildiğinizden emin olun. Telegram kişileri sürekli eşitler ve eğer bunu yapmazsanız kişiyi geri ekler.

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