Telegram’dan bir grup oluşturduğumuzda numaram karşı tarafta görülür mü?

WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi kararı sonrası kullanıcılar sosyal medya platformuna tepkisini uygulamayı telefondan silerek başka bir uygulamaya geçerek gösteriyor.Kullanıcılar Telegram’ı kullanmak için yoğun bir şekilde indirme söz konusu. Telegram kullanacaklar da kafalarındaki soruların cevaplarını bulmaya çalışıyor.

Telefon numaramı kimler görebilir?

Telegram'da, telefon numaranızı görünür hale getirmeden özel sohbetlere ve gruplara mesaj gönderebilirsiniz. Varsayılan olarak, numaranız yalnızca rehberinize kişi olarak eklediğiniz kişiler tarafından görülebilir. Bunu ayrıca Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik > Telefon Numarası bölümünden değiştirebilirsiniz.

Kişilerin numaranızı zaten bilip rehberlerine kaydetmeleri durumunda her zaman göreceklerini unutmayın.

Telegram’da telefon numaramı gruptakiler görebilir mi?

Arkadaşlarınızın Telegram'ı olduğunu biliyor, ancak onları göremiyor veya isim yerine numara olarak görüyorsanız; şunları yapabilirsiniz:

Android:

Uygulamanın en son sürümünü kullandığınızdan emin olun.

Uygulamayı yeniden başlatın (işlemler listesinden sonlandırıp yeniden başlatarak).

Rehberindeki ilgili kişi ismini geçici olarak değiştirin (birkaç sembol ekleyin, sonra tekrar değiştirin).

Eğer bu işe yaramazsa, yeniden oturum açın. Oturumu kapatmanın gizli sohbetlerinizi yok ettiğini unutmayın.

iOS:

Uygulamayı çıkmaya zorlayın (ana ekran düğmesine çift dokunun, ardından Telegram'ı yukarı kaydırın), sonra yeniden başlatın ve yardımcı olup olmadığını kontrol edin.

Rehberindeki ilgili kişi ismini geçici olarak değiştirin (birkaç sembol ekleyin, sonra tekrar değiştirin).

Bu işe yaramazsa, yeniden oturum açın: Ayarlar – Düzenle – Oturumu Kapat. Oturumu kapatmanın gizli sohbetlerinizi yok ettiğini unutmayın. Sonra tekrar oturum açın.

Telegram’da çevrimiçi’ olduğumu kimler görebilir?

Son görülme kurallarınız çevrimiçi durumunuz içinde geçerlidir. İnsanlar sizi yalnızca son durumunuzu onlarla paylaşıyorsanız çevrimiçi olarak görebilir.

Bazen çevrimiçi olduğunuz açık olduğundan bazı istisnalar vardır. Son görülme ayarlarınızdan bağımsız olarak, aşağıdakileri yaparsanız insanlar sizi kısa bir süre (~ 30 saniye) çevrimiçi olarak görürler:

Bire bir sohbette veya her ikinizin de üye olduğu bir grupta onlara mesaj gönderin

Bire bir sohbette size gönderdikleri bir mesajı okuyun.

Sizinle veya her ikinizin de üye olduğu bir grup sohbetleri için “yazıyor…” durumu yayınlayın.

Son görülme zaman bilginizi biriyle paylaşmıyorsanız ve yukarıdakilerden herhangi birini yapmıyorsanız, sizi çevrimiçi olarak asla göremezler. Bunu başarmanın başka bir yolu da o kişiyi engellemektir.

Telegram’da telefon numaramı nasıl değiştiririm?

Telegram'daki numaranızı değiştirebilir ve Telegram bulutundaki tüm kişilerinizi, mesajlarınızı, medya dosyalarınızı ve tüm cihazlarınızdaki tüm gizli sohbetleriniz dahil her şeyi saklayabilirsiniz.

Numaranızı değiştirmek için Ayarlar'a gidin ve telefon numaranıza (kullanıcı adının hemen üstünde) dokunun ve ardından 'Numarayı Değiştir' seçeneğine dokunun. Hedef numarada zaten farklı bir Telegram hesabınız varsa, önce bu hesabı silmeniz gerekir.