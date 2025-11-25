  • İSTANBUL
Telegram’da şok operasyon! 14 kişi yakalandı

Cem Kaya
Telegram'da şok operasyon! 14 kişi yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Telegram’daki “C7K” grubunda şehitler, gaziler, kamu görevlileri ve 18 yaşından küçük çocuklara yönelik tehdit, taciz ve aşağılama içerikli paylaşımlar yapan 14 şüpheliyi takibe aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Telegram’daki “C7K” isimli grup üzerinden şehitler, gaziler, kamu görevlileri ve 18 yaşından küçük çocuklara yönelik tehdit, taciz ve aşağılama içerikli paylaşımlar yapan; kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirip yayan 9’u SSÇ toplam 14 şüpheliye yönelik resen başlatılan soruşturma kapsamında, 12 ilde eşzamanlı operasyon yapılarak şüphelilerin tamamı yakalanıp gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

 "Telegram isimli sosyal iletişim platformu üzerinden C7K isimli grup/kanal vasıtasıyla bir araya gelen ve aralarında suça sürüklenen çocukların da (SSÇ) bulunduğu şüphelilerin anılan grup/kanal içerisinde başta şehitlerimize, gazilerimize ve aile yakınlarına, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na, yargı mensuplarına, üst düzey kamu yöneticilerine ve kolluk kuvvetlerine, kamuoyu tarafından bilinen hayatını kaybetmiş vatandaşlarımızın ailelerine, dini ve manevi değerlere, 18 yaşından küçük çocuklara yönelik tehdit, taciz ve aşağılama içerikli mesajlar gönderdikleri, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirip herkese açık şekilde paylaşımda bulunduklarının tespit edilmesi üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca şüpheliler hakkında, 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme (TCK-136), suç işlemek amacıyla örgüt kurma (TCK-220), bilişim sistemine girme (TCK-243), bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme (TCK-244), 7545 sayılı Siber Güvenlik Kanununa Muhalefet' suçlarında resen soruşturma başlatılmış olup, bu soruşturma kapsamında tespit edilen şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen arama, yakalama, gözaltına alma ve el koyma talimatları doğrultusunda Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 12 farklı ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 9'u SSÇ olmak üzere toplam 14 şüpheli yakalanmış olup birçok dijital metaryal ele geçirilmiştir. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

TESHIR EDILSIN IBRETLIK OLSUN

.........

Direk asin

Bunları direk asinki bir daha hiçbir kalleş hain bu şekilde davranmaya cesaret etmek bir yana aklının ucuna bile getirmeye korksun
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
