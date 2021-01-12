Telegram’da numara nasıl gizlenir?

Taraflardan hiçbiri başka bir tarafın telefon numarasını görmez (gizlilik ayarlarınız buna izin vermediği sürece). Bu, bir Telegram grubunda tanıştığınız bir kişiye mesaj gönderdiğiniz duruma benzer

Telefon numaramı nasıl değiştiririm?

Telegram'daki numaranızı değiştirebilir ve Telegram bulutundaki tüm kişilerinizi, mesajlarınızı, medya dosyalarınızı ve tüm cihazlarınızdaki tüm gizli sohbetleriniz dahil her şeyi saklayabilirsiniz. Numaranızı değiştirmek için Ayarlar'a gidin ve telefon numaranıza (kullanıcı adının hemen üstünde) dokunun ve ardından 'Numarayı Değiştir' seçeneğine dokunun. Hedef numarada zaten farklı bir Telegram hesabınız varsa, önce bu hesabı silmeniz gerekir.

Telefon numaramı kimler görebilir?

Telegram'da, telefon numaranızı görünür hale getirmeden özel sohbetlere ve gruplara mesaj gönderebilirsiniz. Varsayılan olarak, numaranız yalnızca rehberinize kişi olarak eklediğiniz kişiler tarafından görülebilir. Bunu ayrıca Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik > Telefon Numarası bölümünden değiştirebilirsiniz. Kişilerin numaranızı zaten bilip rehberlerine kaydetmeleri durumunda her zaman göreceklerini unutmayın.

Yeni bir telefon numaram var, ne yapmalıyım?

Her telefon numarası, Telegram'da ayrı bir hesaptır. Birden çok telefon numarası kullanıyorsanız birkaç seçeneğiniz vardır:

Eski numarayı artık kullanmıyorsanız (örneğin, yeni bir ülkeye taşındınız veya numaranızı temelli değiştirdiniz), Ayarlar'a gidin ve Telegram hesabınıza bağlı numarayı yeni numarayla değiştirin. Önemli: Bağlı telefon numaranıza erişiminiz olduğundan emin olun, aksi takdirde hesabınıza erişiminizi kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırsınız.

Yeni numarayı sınırlı bir süre için kullanacaksanız (örneğin, seyahatte veya tatildeyseniz), hiçbir şey yapmanıza gerek yoktur.

Her iki numarayı da kullanmaya devam etmek istiyorsanız (örneğin, bir iş telefonunuz ve kişisel telefonunuz var), Telegram numaranız olarak birini seçin. Örneğin, iş ve kişisel sohbetleri ayrı tutmak istiyorsanız, ikinci numaraya da başka bir Telegram hesabı oluşturabilirsiniz. Bir Telegram uygulamasında aynı anda 3 farklı hesapla oturum açmak mümkündür.