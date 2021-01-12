  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Telegram’da kişi nasıl engellenir? Telegram grubunda kişi engelleme nasıl yapılır?
Teknoloji

Telegram’da kişi nasıl engellenir? Telegram grubunda kişi engelleme nasıl yapılır?

Kişisel verilerimiz WhatsApp'ın "zorunlu güncelleme" kararı ile bir kez daha gündemde. Kişiler verilerini Facebook’a vermek istemeyen kullanıcılar WhatsApp'ı silmeye başladı. WhatsApp'ın yerine kullanabileceğiniz Signal, Telegram gibi pek çok alternatif var. Telegram kullanmak isteyenler Telegram’da kişi nasıl engellenir? Telegram grubunda kişi engelleme nasıl yapılır? Telegram kişi engelleme nasıl yapılır? sorularını bir hayli sormakta.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 09:03:00 -
Telegram’da kişi nasıl engellenir? Telegram grubunda kişi engelleme nasıl yapılır?

WhatsApp’ın sahibi olan Facebook’un Türkiye temsilciliği, gizlilik ayarlarında planladığı değişikliğin Türkiye’de tepkilere neden oldu. Son bir kaç gündür sosyal medya arasında adeta sosyal medya göçü yaşanmata. Verilerinin üçüncü kişilerin eline geçmesini istemeyen WhatsApp kullanıcıları alternatif uygulama arayışına girdik. Bu alternatifler arasında Telegram gelmekte. Peki Telegram’da kişi nasıl engellenir? Telegram grubunda kişi engelleme nasıl yapılır?

Telegramda engelleme nasıl yapılır?

Telegram'da kişi silme, engelleme ile aynı şekilde yapılır. Silmek istediğiniz kullanıcının profil fotoğrafına tıklayın. Köşede göreceğiniz üç noktaya dokunun. Karşınıza "kişiyi sil" seçeneği dahil birçok seçenek çıkacaktır. Buradan silebilirsiniz. Kişiyi silerseniz artık sizin Telegram rehberinizde görünmeyecektir.

Telegramda kişi silme nasıl yapılır?

Telegram'da kişi engelleme, silme nasıl yapılır? Telegram'da ilk yapmanız gereken ayarlardaki gizlilik kısmından kişileri eşitleme seçeneğini kapatmaktır. Bunu yaptığınızda Telegram sürekli rehberinizle eşitlenmez. Hem verileriniz daha iyi korunur hem de sürekli yeni katılan kişilerden bildirim almazsınız. Telegram'da kişi engelleme ise çok basittir.

Telegram'da engellemek istediğiniz kişiye tıklayın. Açılan sohbet penceresinin üstünde kişinin profil fotoğrafına tıklayın. Burada köşede üç noktaya bastığınızda "kullanıcıyı engelle" seçeneği çıkacaktır. Ona bastığınızda artık ne siz o kullanıcıyı ne de o sizi görebilir ya da mesaj atabilecektir.

Telegramda engellediğim kişiler çevrimiçi olduğumu görür mü?

Telegram'da kişi engelleme, silme nasıl yapılır? Telegram'da engellediğiniz kişiler ne size mesaj atabilir ne de sizin son görülmenizi veya çevrimiçi durumunuzu görebilirler. Ayarlardaki gizlilik kısmından profil fotoğrafınız ve çevrimiçi durumunuzu dahil kimlerin görebileceğini de ayrıca siz belirleyebilirsiniz. Böylece istediğiniz kişiler sizin çevrimiçi ve son görülmenizi görecektir.

Telegram bilgisayardan görüntülü arama nasıl yapılır? Telegram Web görüntülü arama
Telegram bilgisayardan görüntülü arama nasıl yapılır? Telegram Web görüntülü arama

Teknoloji

Telegram bilgisayardan görüntülü arama nasıl yapılır? Telegram Web görüntülü arama

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suudi Arabistan'ın çılgın projesi tanıtıldı
Dünya

Suudi Arabistan'ın çılgın projesi tanıtıldı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın uluslararası arenada oluşturduğu olumsuz tabloyu y..
ABD'den flaş karar: 'Teröre destek veren ülkeler' listesine aldı
Dünya

ABD'den flaş karar: 'Teröre destek veren ülkeler' listesine aldı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD eski Başkanı Barack Obama'nın "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkardığı Küba'yı yeniden list..
Mesut Özil en sevdiği 3 diziyi açıkladı! Sosyal medya yıkıldı
Spor

Mesut Özil en sevdiği 3 diziyi açıkladı! Sosyal medya yıkıldı

Fenerbahçe'nin son günlerde transfer gündeminde bulunan yıldız futbolcu Mesut Özil, takipçisinin 'Hangi dizileri seviyorsun?' sorusuna verdi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay