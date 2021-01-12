WhatsApp’ın sahibi olan Facebook’un Türkiye temsilciliği, gizlilik ayarlarında planladığı değişikliğin Türkiye’de tepkilere neden oldu. Son bir kaç gündür sosyal medya arasında adeta sosyal medya göçü yaşanmata. Verilerinin üçüncü kişilerin eline geçmesini istemeyen WhatsApp kullanıcıları alternatif uygulama arayışına girdik. Bu alternatifler arasında Telegram gelmekte. Peki Telegram’da kişi nasıl engellenir? Telegram grubunda kişi engelleme nasıl yapılır?

Telegramda engelleme nasıl yapılır?

Telegram'da kişi silme, engelleme ile aynı şekilde yapılır. Silmek istediğiniz kullanıcının profil fotoğrafına tıklayın. Köşede göreceğiniz üç noktaya dokunun. Karşınıza "kişiyi sil" seçeneği dahil birçok seçenek çıkacaktır. Buradan silebilirsiniz. Kişiyi silerseniz artık sizin Telegram rehberinizde görünmeyecektir.

Telegramda kişi silme nasıl yapılır?

Telegram'da kişi engelleme, silme nasıl yapılır? Telegram'da ilk yapmanız gereken ayarlardaki gizlilik kısmından kişileri eşitleme seçeneğini kapatmaktır. Bunu yaptığınızda Telegram sürekli rehberinizle eşitlenmez. Hem verileriniz daha iyi korunur hem de sürekli yeni katılan kişilerden bildirim almazsınız. Telegram'da kişi engelleme ise çok basittir.

Telegram'da engellemek istediğiniz kişiye tıklayın. Açılan sohbet penceresinin üstünde kişinin profil fotoğrafına tıklayın. Burada köşede üç noktaya bastığınızda "kullanıcıyı engelle" seçeneği çıkacaktır. Ona bastığınızda artık ne siz o kullanıcıyı ne de o sizi görebilir ya da mesaj atabilecektir.

Telegramda engellediğim kişiler çevrimiçi olduğumu görür mü?

Telegram'da kişi engelleme, silme nasıl yapılır? Telegram'da engellediğiniz kişiler ne size mesaj atabilir ne de sizin son görülmenizi veya çevrimiçi durumunuzu görebilirler. Ayarlardaki gizlilik kısmından profil fotoğrafınız ve çevrimiçi durumunuzu dahil kimlerin görebileceğini de ayrıca siz belirleyebilirsiniz. Böylece istediğiniz kişiler sizin çevrimiçi ve son görülmenizi görecektir.